سياسة
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أردوغان: نتنياهو وحكومته يواصلان سياسة الإبادة الجماعية في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.
أردوغان: نتنياهو وحكومته يواصلان سياسة الإبادة الجماعية في غزة
أردوغان: يجب وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية لحكومة نتنياهو / صورة: AA
21 مايو 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو عقب لقائهما في أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "نتنياهو وحكومته يواصلان سياسة الإبادة الجماعية على حساب تعريض أمن مواطنيهم للخطر ويجب وضع حد لذلك".

وأضاف: "مسؤوليات المجتمع الدولي بخصوص وقف المظالم التي ترتكبها إسرائيل وضمان أمن إخواننا الفلسطينيين واضحة، لكن رغم ذلك لا تُتخذ الخطوات التي من شأنها وقف المذبحة".

حرب أوكرانيا

كما لفت الرئيس أردوغان إلى مناقشة مسار الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث، خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الروماني.

وأكد أنه منذ بداية الحرب، قدمت تركيا ولا تزال تقدم مساهمات كبيرة لإنهاء الاشتباكات، وضمان الأمن الغذائي العالمي وسلامة الملاحة في البحر الأسود.

العلاقات مع رومانيا

وحول العلاقات مع رومانيا، لفت الرئيس أردوغان إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 10 مليارات دولار خلال عامين متتاليين. وأضاف: "هدفنا الوصول إلى 15 مليار دولار".

وأشار أردوغان إلى أنه لاحظ أن العلاقات التركية-الرومانية تتحسن يوماً بعد يوم من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وقال إن الزيارات الأخيرة التي أجراها نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الدفاع الوطني يشار غولر ووزير الخارجية هاكان فيدان إلى رومانيا كانت مثمرة.

وذكر أردوغان أنهم نقلوا العلاقات بين رومانيا وتركيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2011 خلال فترة رئاسته للوزراء.

وأشار أردوغان إلى أنهم يعتبرون الجاليات التركية والتتارية التي تعيش في رومانيا بمنزلة جسر للصداقة بين البلدين، وقال: "يسعدنا أن مواطنينا يعيشون في وئام مع المجتمع الروماني. ونشكر السلطات الرومانية على قيامها بذلك".

شريك إقليمي استراتيجي

من جانبه، أشاد سيولاكو بالعلاقات مع تركيا وأضاف: "يمكننا القول إن تركيا هي شريكنا الاقتصادي الرئيسي خارج الاتحاد الأوروبي، وأحد أهم حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وشريك إقليمي استراتيجي، وجار جيد وصديق".

وقال: "تركيا هي أحد خياراتنا الرئيسية لإمدادات الغاز، سواء من القوقاز أم عبر محطات الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، فإن بلداننا منتجة للغاز وتتمتع بمزايا واضحة في خريطة مساراتها المستقبلية".

وذكّر سيولاكو بمنح المواطنين الرومانيين الذين يحملون بطاقات هوية إعفاء من التأشيرة لرحلاتهم السياحية وتصاريح العبور إلى تركيا، وشكر أردوغان على هذا القرار.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين رومانيا وتركيا لتقييم إمكانيات تطوير التعاون في مجال الاتصال وكذلك في مجالات الطاقة المتجددة والنووية.

وشدد على أن تركيا ورومانيا لديهما استثمارات كبيرة في مجال الطاقة في البحر الأسود، وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعمل البلدان معاً لضمان الأمن وحماية الاستثمارات في البحر الأسود.

توقيع 6 اتفاقيات

وعقب اللقاء الثنائي للزعيمين والاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الروماني رفيع المستوى، أبرمت تركيا ورومانيا 6 اتفاقيات في مراسم بأنقرة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات الضمان الاجتماعي والتحضر العمراني والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والتدريب الأمني والبعثات الدبلوماسية والقنصليات.

- اتفاقية إدارية لتنفيذ اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي البلدين التي أبرمت في أنقرة بتاريخ 6 يولي و/تموز 1999.

-اتفاقية بين الحكومتين بشأن التعاون في مجال التحضر العمراني.

-مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة السياحة وريادة الأعمال الرومانية للتعاون في مجال السياحة.

-مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووزارة السياحة وريادة الأعمال الرومانية، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-بروتوكول تعاون بين حكومتي البلدين في مجال التعليم والتدريب الأمني.

-اتفاقية بشأن توظيف أفراد عائلات أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليات في الوظائف المدرة للدخل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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