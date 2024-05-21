سياسة
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وزيرة فلسطينية: الاحتلال قتل 3% من المسيحيين في غزة ويضيّق عليهم بالضفة
أعلنت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قتلت 3% من المسيحيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزيرة فلسطينية: الاحتلال قتل 3% من المسيحيين في غزة ويضيّق عليهم بالضفة
تشييع فلسطينيين قتلوا في غارة إسرائيلية دمرت كنيسة القديس بورفيريوس لليونان الأرثوذكس بغزة / صورة: Reuters Archive
21 مايو 2024

حديث شاهين جاء خلال لقائها بمدينة رام الله وفداً من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP)، برئاسة مديرتها التنفيذية القسيسة ماي إليز كانون، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزيرة إنه "منذ بداية الحرب قتل الاحتلال 3% من المسيحيين في قطاع غزة، ويهدم الكنائس ويستمر في التضييق عليهم في الضفة الغربية".

ويعيش في غزة نحو 1200 مسيحي من أصل نحو 2.3 مليون فلسطيني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وعبَّرت شاهين عن قلقها من "التهديد الحاصل على الحضور المسيحي الفلسطيني"، وطالبت بمزيد من التحرك والضغط العالمي "لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس".

واستنكرت استمرار "الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، بالتزامن مع ازدياد جرائم المستوطنين والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت شاهين لوقف الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتوفير أفق سياسي واضح، أهم معالمه إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة.

بدورها دعت القسيسة كانون إلى وقف إطلاق النار الفوري، ووقف تزويد إسرائيل بالأسلحة"، حسب البيان.

وأضافت أن المنظمة التي تديرها "تضغط على الولايات المتحدة، وتستمر في تنظيم حملات مناصرة للقضية الفلسطينية".

ومنظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط هي ائتلاف يضم أكثر من 30 كنيسة ومنظمة تعمل على تشجيع السياسات الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة.

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 كنائس منذ اندلاع حربه، التي خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

​​​​​​​وبموازاة حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 513 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال أكثر من 8 آلاف و800، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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