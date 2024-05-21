سياسة
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"بالتعاون مع مصر".. سفير أنقرة بالقاهرة يؤكد مواصلة تركيا مساعداتها لغزة
أكد السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن الثلاثاء، أن الزيارات رفيعة المستوى بين تركيا ومصر ستزداد في الفترة المقبلة، وسيجري خلالها بحث سبل التعاون وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات لغزة بالتعاون مع مصر.
"بالتعاون مع مصر".. سفير أنقرة بالقاهرة يؤكد مواصلة تركيا مساعداتها لغزة
السفير التركي يشدد على وجوب انسحاب جيش الاحتلال من معبر رفح الذي يحتل الجانب الفلسطيني منه "بشكل ينتهك القانون" / صورة: AA
21 مايو 2024

وأضاف موطلو شن خلال فعالية بمقرّ السفارة في القاهرة أنّ "تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة بالتعاون مع مصر".

وذكر أنّ مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن 95% من المساعدات المرسلة إلى غزة، وخاصة الغذائية، يجري إيصالها إلى المنطقة من مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وحمّل موطلو شن إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الأمني بسبب هجومها البري على مدينة رفح رغم التحذيرات كافة، معرباً عن أمله في تحسّن الوضع الأمني ​​على الحدود بأسرع وقت ممكن لإيصال المساعدات إلى غزة.

في سياق ذلك، شدد السفير التركي على وجوب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح الحدودي الذي يحتلّ الجانب الفلسطيني منه "بشكل ينتهك القانون"، مبيناً أن ذلك مطلب كل من تركيا ومصر.

وأكد أن "الزيارات رفيعة المستوى بين تركيا ومصر ستزداد بشكل مكثف في الفترة المقبلة"، وسيجري خلالها بحث سبل التعاون والتضامن وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.

وتوقف عبور المساعدات من خلال معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/أيار الجاري، فيما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الـ5 من الشهر نفسه.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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