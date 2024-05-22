سياسة
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8 شهداء بجنين في عملية عسكرية للاحتلال على المدينة ومخيمها
أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العملية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الثلاثاء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 8 شهداء وأكثر من 20 جريحاً.
8 شهداء بجنين في عملية عسكرية للاحتلال على المدينة ومخيمها
بدأ الاحتلال في وقت مبكر الثلاثاء عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، هي الـ72 التي ينفذها منذ اندلاع الحرب على غزة / صورة: AA
22 مايو 2024

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ثمانية أشخاص، وإصابة 21 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها أن طواقم إسعاف تابعة لها تمكّنت "من الوصول إلى شهيد في منطقة الهدف بمخيم جنين".

وأضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف في أثناء نقلها الشهيد (إلى المستشفى)"، دون توضيح آخر تفاصيل عملية الاحتجاز تلك.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجمعية أن طاقم إسعاف تابع لها تعامل مع "إصابتين جديدتين بالرصاص الحي، واحدة بالصدر وأخرى باليد" حيث نُقلا إلى مستشفى.

في السياق، قال مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر إن من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين الدكتور أُسيد جبارين (51 عاماً).

وأضاف أنه الشهيد استُهدف في محيط المستشفى وهو في طريقه لدوامه.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة بما فيها مدينة القدس إلى 514 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، هي الـ72 التي ينفذها في محافظة جنين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت هذه العمليات 122 قتيلا، وفق وزارة الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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