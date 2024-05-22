سياسة
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"قرار غير عقلاني".. مستشار ترمب يدعو لعقوبات على قضاة الجنائية الدولية
اقترح روبرت أوبراين، مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، الثلاثاء، على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسعون لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
"قرار غير عقلاني".. مستشار ترمب يدعو لعقوبات على قضاة الجنائية الدولية
ضمّ وفد أوبراين خلال الزيارة سفير واشنطن السابق لدى الإمارات جون راكولتا والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين / صورة: Reuters
22 مايو 2024

جاء ذلك في مقابلة لأوبراين مع وكالة رويترز بالقدس، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين خلال زيارة استمرت عدة أيام.

ووصف أوبراين، خلال الاجتماعات، قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس بـ"غير العقلاني".

وقال: "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".

وضمّ وفد أوبراين خلال الزيارة سفير الولايات المتحدة السابق لدى الإمارات جون راكولتا والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين.

وتُعتبر هذه الزيارة التي أوردت رويترز تفاصيلها لأول مرة، حالة نادرة لسفر حلفاء لترمب إلى الخارج في إطار وفد للقاء مسؤولين أجانب.

فيما تأتي الزيارة وسط توتر بين تل أبيب وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نهج إسرائيل في حربها على غزة.

​​​​​​​والاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حماس، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت نحو 115 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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