سياسة
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أيرلندا والنرويج وإسبانيا تتجه لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تحذر
أفادت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تُعلن كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميّاً بدولة فلسطينية، فيما استنكرت إسرائيل الخطوة وحذرت منها.
أيرلندا والنرويج وإسبانيا تتجه لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تحذر
أيرلندا والنرويج وإسبانيا تتجه لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين / صورة: Reuters
22 مايو 2024

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة في أيرلندا "RTE" وصحيفة "آيرش تايمز" أن الأجواء السائدة تشير إلى أنه سيُعلن عن القرار خلال مؤتمر صحفي، لرئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، ونائبه، مايكل مارتن، والوزير إيمون رايان، صباح اليوم الأربعاء.

كما نقلت وسائل إعلام نرويجية عن مصادر مطلعة أن الحكومة النرويجية ستعلن، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية.

بدورها أكدت مصادر إسبانية، أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، سيعلن الاعتراف بدولة فلسطينية، الأربعاء.

وأعلن سانشيز في مارس/آذار أن إسبانيا وأيرلندا، وسلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

"مزيد من الإرهاب"

في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، من الخطوة الأوروبية، قائلة في منشور على منصة "إكس"، إن الاعتراف "سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة ويعرض فرص السلام للخطر"، على حد تعبيرها.

وسبق للسويد، العضو في الاتحاد الأوروبي، أن اعترفت بالدولة الفلسطينية عام 2014، كما اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى، هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا.

ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 دولة من بين 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

وتأتي خطوة بعض الدول الأوروبية، في وقت تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنَّ حرب مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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