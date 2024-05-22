وقال جونسون، في تصريح صحفي، إنه أمهل زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، حتى الثلاثاء، للتوقيع على رسالة تدعو نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة.

وأضاف: "إن لم يوافق، سنمضي قدماً وسندعو نتنياهو لمجلس النواب فقط".

يُذكر أن نتنياهو ألقى كلمة في مارس/آذار الماضي على أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ عبر دائرة تليفزيونية، بعد أسبوع تقريباً من إلقاء شومر خطاباً بمجلس الشيوخ وصف فيه رئيس الوزراء بأنه "عقبة أمام السلام"، وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

بدوره قال شومر، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أناقش ذلك (دعوة نتنياهو) الآن مع رئيس مجلس النواب، وكما قلت دائماً، علاقتنا بإسرائيل متينة. إنها تتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس".

ويعكس هذا الخلاف، الجدل والانقسامات التي تسببت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة، في أروقة السياسية الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أولويات الإنفاق والسياسة تجاه إسرائيل.

وبالرغم من أن كلا الطرفين لم يُبدِ موقفاً واضحاً من هذه الحرب، فإنهما يحاولان استخدامها بوصفها ورقة انتخابية.

وقد تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات مراراً من الجمهوريين تتهمه بالتخلي عن إسرائيل، بسبب حجبه شحنة أسلحة كانت مخصصة لها.

وواجه بايدن انتقادات أيضاً من بعض الديمقراطيين الذي يحاولون الضغط عليه لفرض مزيد من القيود على شحنات الأسلحة الإسرائيلية، لضمان حماية المدنيين في غزة.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي، هذا الأسبوع، على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار المدعي العام فيها، كريم خان، أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم نتنياهو.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، أنه سيعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة.

وكان أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد حذروا مراراً من أن المحكمة تُجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدماً في إصدار أوامر الاعتقال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.