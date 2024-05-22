سياسة
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السعودية تبحث مع اليابان جهود وقف الحرب بغزة والاعتراف بدولة فلسطين
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، اتصالاً مرئياً مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وبحثا جهود إيصال المساعدات إلى غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
السعودية تبحث مع اليابان جهود وقف الحرب بغزة والاعتراف بدولة فلسطين
السعودية واليابان تبحثان جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية / صورة: كالة الأنباء السعودية (واس) / وكالة الأنباء السعودية (واس)
22 مايو 2024

وأعلن بن سلمان وكيشيدا الثلاثاء في أثناء الاتصال المرئي، عن مجلس شراكة بين البلدين، كما بحثا تطورات الأوضاع في غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعرب كيشيدا خلال الاتصال عن "تمنياته بالصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، معرباً عن "تطلعه إلى زيارة ولي العهد لليابان في المستقبل".

وجرى خلال الاتصال المرئي "بحث فرص تطوير العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها"، كما بحث الجانبان "المساعي المبذولة تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية (إلى قطاع غزة)، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة".

وجرى الإعلان خلال الاتصال المرئي عن "مجلس الشراكة السعودي-الياباني"، وفق "واس"، بلا تفاصيل بشأنه.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن "امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان"، متطلعاً إلى "مواصلة المملكة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمية ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة".

وأكد ولي العهد "التزام المملكة الاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام"، مشيراً إلى "رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة".

صحة الملك

يأتي ذلك الاتصال المرئي غداة إجراء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك.

جاء الاتصال الهاتفي بين الوزيرين غداة إعلان سفير اليابان لدى الرياض فو ميو إيواي، عبر إكس، إرجاء زيارة وليّ العهد السعودي لليابان.

وأوضح إيواي أن السعودية أبلغت بلاده "ضرورة بقاء ولي العهد في المملكة، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها خادم الحرمين الشريفين" الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفق متحدث الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي، فإن زيارة ابن سلمان كانت مقرَّرة من الاثنين إلى الخميس، و"ستعاد جدولتها بين البلدين".

ولم يتوفر تعقيب رسمي سعودي على ما أعلنه الجانب الياباني بشأن الزيارة.

ومساء الأحد أعلن الديوان الملكي السعودي خضوع عاهل البلاد لـ"برنامج علاجي بمضادّ حيوي"، عقب تبيُّن "وجود التهاب في الرئة" لديه.

وفي اليوم التالي طمأن ولي العهد الجميع بشأن صحة الملك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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