وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحاته.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات في "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، واصل نحو 256 متطرفاً من المستوطنين والطلبة، اقتحاماتهم للأقصى عبر باب المغاربة.

اقتحام جنين

من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي، فيما أصيب شاب في المخيم، اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الإصابات منذ أمس إلى أكثر من 20، بينها إصابات خطيرة، بجانب سقوط 8 شهداء.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية وجود نقص حاد في المياه بعد تدمير خط المياه الواصل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة والمخيم، ونفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وفي وقت مبكر من أمس الثلاثاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، هي الثانية والسبعين التي ينفذها في محافظة جنين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويصعّد جيش الاحتلال، بموازاة الحرب المدمرة على غزة، عملياته بالضفة، ما أدى إجمالاً إلى استشهاد 514 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8800، وفق معطيات رسمية فلسطينية.