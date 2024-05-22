وأعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميّاً بدولة فلسطين، "وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي في العاصمة أوسلو.

وقالت الحكومة، في بيان، إن قرار الاعتراف رسميّاً بدولة فلسطين "سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري"، مشيرة إلى أن عدداً من الدول الأوروبية ذات التوجه المماثل "ستعترف بدولة فلسطين رسميّاً في التاريخ ذاته"، مشيرة إلى أنه "جرى إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين".

وفي ذات السياق، أعلن رئيس وزراء أيرلندا، سايمن هاريس، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد، مضيفاً: "اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين"، مضيفاً أنه "يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين".

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بعد نظيرَيه النرويجي والأيرلندي، أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار، وقال أمام النواب الإسبان: "الثلاثاء المقبل في 28 مايو/أيار ستُقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

فلسطين ترحب

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميّاً بدولة فلسطين، وقالت في سلسلة بيانات: "نثمن إسهام هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

وأكدت أن "الاعتراف الإسباني خطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه"، مشيدة باعتراف أيرلندا بدولة فلسطين، قائلة: "جمهورية أيرلندا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوّتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية".

ودعت الرئاسة الفلسطينية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة بنظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لشعوب الأرض كافة.

"عواقب وخيمة"

في المقابل، استدعت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سفيرَيها في أيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى أيرلندا والنرويج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك.. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات"، مشيراً إلى أن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة".

من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، في بيان، سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "من الآن وحتى إشعار آخر".

وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.