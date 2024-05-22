سياسة
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أنقرة تعلن انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التعاون المشترك مع فنزويلا
ينعقد غداً الخميس الاجتماع الرابع للجنة التعاون المشترك بين تركيا وفنزويلا (JCC) في العاصمة التركية أنقرة.
أنقرة تعلن انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التعاون المشترك مع فنزويلا
الخارجية التركية / صورة: AA
22 مايو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأربعاء، إن "الاجتماع الرابع للجنة التعاون التركية-الفنزويلية (JCC) سينعقد في 23 مايو/أيار 2024 في أنقرة، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير خارجية فنزويلا إيفان جيل".

وأفادت الوزارة بأنه ستُناقَش خلال الاجتماع القضايا الثنائية في مجالات "الاقتصاد والتجارة والصناعة والصحة والزراعة والنقل والطاقة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة".

وأكدت فنزويلا على لسان مسؤوليها في أكثر من مناسبة، أن تركيا "صديقة استراتيجية" ودولة صاعدة تمثّل ضمانة للسلام والتنمية.

وتشهد العلاقات التركية الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة زخماً كبيراً، تُرجِمَ في إبرام عديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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