وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأربعاء، إن "الاجتماع الرابع للجنة التعاون التركية-الفنزويلية (JCC) سينعقد في 23 مايو/أيار 2024 في أنقرة، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير خارجية فنزويلا إيفان جيل".

وأفادت الوزارة بأنه ستُناقَش خلال الاجتماع القضايا الثنائية في مجالات "الاقتصاد والتجارة والصناعة والصحة والزراعة والنقل والطاقة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة".

وأكدت فنزويلا على لسان مسؤوليها في أكثر من مناسبة، أن تركيا "صديقة استراتيجية" ودولة صاعدة تمثّل ضمانة للسلام والتنمية.

وتشهد العلاقات التركية الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة زخماً كبيراً، تُرجِمَ في إبرام عديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.