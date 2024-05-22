وأعلنت الخارجية التركية في بيان لها عن "الترحيب الكبير بإعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين"، وأكدت أن الاعتراف بفلسطين "مطلب القانون الدولي، والعدالة، والضمير".

وشدد البيان على أن "هذه خطوة بالغة الأهمية من حيث استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومساعدة فلسطين على الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي".

وتابع البيان بأن تركيا ستواصل السعي من أجل أن يعترف مزيد من الدول بفلسطين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالمتزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفقاً لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.

يأتي القرار بعد أكثر من 8 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية.