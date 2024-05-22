رحب مجلس التعاون الخليجي والسعودية ومصر، بالقرار الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري.

ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أ مينه العام جاسم محمد البديوي، قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين".

وأضاف أن القرار يعد أيضاً "دافعاً قوياً لكل الدول لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيسهم في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كافة والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".

ودعا البيان المجتمع الدولي بجميع مؤسساته ومنظماته إلى أداء دوره في "دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولته".

وجدد البديوي، وفق البيان، تأكيده "الموقف الثابت والراسخ" لمجلس التعاون الخليجي في دعمه القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ( أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت عام 2002).

حق أصيل للشعب الفلسطيني

من جهتها، وصفت الخارجية السعودية قرار الدول الأوروبية الثلاث بأنه "إيجابي تجاه دولة فلسطين الشقيقة".

وقالت في بيانها: "تثمّن المملكة هذا القرار الصادر عن الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ودعت السعودية بقية الدول، لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إلى "المسارعة" باتخاذ القرار ذاته، للمساهمة في إيجاد "مسار موثوق به ولا رجعة فيه يحقق سلاماً عادلاً ودائماً يلبِّي حقوق الشعب الفلسطيني"، وفق البيان ذاته.

مصر تدعو بقية الدول إلى الخطوة

كما وصفت مصر في بيان لوزارة خارجيتها القرار بأنه "خطوة مقدَّرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت القاهرة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى "المضيّ قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود".

وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بـ"ضرورة التدخل الفوري" للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

دعوة لمزيد من الدول

بدورها، عدَّت الخارجية القطرية في بيان الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقالت إن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة "رهين" بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فوراً، والعودة إلى المسار السياسي بوصفره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ونقل البيان أمل قطر في اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

حماس

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء)، بإعلان كل من النرويج وآيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفته بأنه "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت الحركة في بيان دول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا (الشعب الفلسطيني) الوطنية المشروعة، ودعم نضالنا في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".

"لحظة تاريخية"

من جانبها، أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن ترحيبها باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين ورأت أن خطوة آيرلندا والنرويج وإسبانيا "تاريخية".

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، على حسابه بمنصة إكس، أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تَعرَّض له شعب فلسطين".

"خطوة مهمة"

بدوره أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، باعتراف النرويج وآيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين، داعياً البلدان غير المعترفة بها إلى الاقتداء بالدول الثلاث.

وقال أبو الغيط في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "أرحّب ترحيباً عالياً بالخطوة المهمة التي قررت كل من النرويج وآيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفاً: "أبارك لفلسطين على هذا التطور الإيجابي".

"قرار مهم"

كما رحب الأردن بقرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، وأشاد وزير الخارجية أيمن الصفدي، بالقرار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو.

وأكد الصفدي: "نرحب بقرار اعتراف النرويج ودول أخرى بدولة فلسطين، ونثمّن مثل هذه القرارات التي هي تأكيد على طريق السلام وحل الدولتين. القرار مهم ونأمل أن يكون جزءاً من حلّ أوسع".

"خطوة تاريخية"

وبدورها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، ورأت في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، أن هذه الخطوة التاريخية المهمة "تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية".

وجددت المنظمة دعوتها كل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف "وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقاً لرؤية حل الدولتين، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت النرويج وآيرلندا وإسبانيا بالتزامن، استجابةً لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدةً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.

يأتي القرار بعد أكثر من 8 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة ضد قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية.

جدير بالذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، هي: بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد وجنوب قبرص الرومية.

وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكنها ليست عضواً، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.​​​​​​​