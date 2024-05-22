سياسة
2 دقيقة قراءة
المعاملة بالمثل.. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية متخصصة بمجال الدفاع
أعلنت الصين عن فرض عقوبات على شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن قرارها هذا جاء رداً على سياسة الإكراه الاقتصادي التي تعتمدها واشنطن تجاه الشركات الصينية، بالإضافة إلى بيعها أسلحة إلى تايوان.
المعاملة بالمثل.. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية متخصصة بمجال الدفاع
الصين. / صورة: AA
22 مايو 2024

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانٍ إن الولايات المتحدة "فرضت بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية، فيما تواصل بيع أسلحة إلى منطقة تايوان"، موضحة أنها فرضت "إجراءات مضادة" من جانبها.

وأوردت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أنّ السلطات الصينية اتخذت إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري و10 مسؤولين أمريكيين كبار بسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت على شركات صينية مرتبطة بروسيا.

والاثنين، أعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج عدة شركات أمريكية في قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، بسبب تورطها في توريد الأسلحة إلى تايوان، وفرضت الصين هذه العقوبات على موردي الأسلحة الأمريكيين في اليوم الذي تولى فيه رئيس تايوان، لاي تشينغدي، منصبه.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة من الزيادات الحادة في الرسومات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الحاسوب والمنتجات الطبية.

وتوعدت الصين على الفور بالرد، وقالت وزارة التجارة إنها تعارض تلك الزيادات الأمريكية وأكدت أنها ستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن بايدن سيبقي على الرسوم الجمركية بقيمة تزيد على 300 مليار دولار والتي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترمبمع زيادة تعريفات أخرى بـ4 أمثالها إلى أكثر من 100% على منتجات مثل المركبات الكهربائية.

وأرجع هذا إلى "مخاطر غير مقبولة" على الأمن الاقتصادي الأمريكي تشكلها ما تعتبره واشنطن ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us