وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانٍ إن الولايات المتحدة "فرضت بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية، فيما تواصل بيع أسلحة إلى منطقة تايوان"، موضحة أنها فرضت "إجراءات مضادة" من جانبها.

وأوردت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أنّ السلطات الصينية اتخذت إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري و10 مسؤولين أمريكيين كبار بسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت على شركات صينية مرتبطة بروسيا.

والاثنين، أعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج عدة شركات أمريكية في قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، بسبب تورطها في توريد الأسلحة إلى تايوان، وفرضت الصين هذه العقوبات على موردي الأسلحة الأمريكيين في اليوم الذي تولى فيه رئيس تايوان، لاي تشينغدي، منصبه.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة من الزيادات الحادة في الرسومات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الحاسوب والمنتجات الطبية.

وتوعدت الصين على الفور بالرد، وقالت وزارة التجارة إنها تعارض تلك الزيادات الأمريكية وأكدت أنها ستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن بايدن سيبقي على الرسوم الجمركية بقيمة تزيد على 300 مليار دولار والتي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترمبمع زيادة تعريفات أخرى بـ4 أمثالها إلى أكثر من 100% على منتجات مثل المركبات الكهربائية.

وأرجع هذا إلى "مخاطر غير مقبولة" على الأمن الاقتصادي الأمريكي تشكلها ما تعتبره واشنطن ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة.