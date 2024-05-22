وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن شهود عيان، إلى انتشال جثث 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت منزلاً في منطقة الفالوجا بجباليا شمال القطاع، فيما استُشهد 10 آخرون جراء قصف "بركس" بمحيط ترنس البابا يؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين على الأقل وإحداث بعض الإصابات.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيّرات حربية إسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

إغلاق المعابر

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبرَي رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات إلى القطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصَر.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها "عملية عسكرية محدودة النطاق"، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.