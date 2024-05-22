سياسة
2 دقيقة قراءة
شهداء بقصف على غزة.. وإغلاق معبرَي رفح وكرم أبو سالم لليوم السادس عشر
استُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة، وسط إغلاق كامل لمعبرَي رفح، وكرم أبو سالم، لليوم السادس عشر على التوالي.
شهداء بقصف على غزة.. وإغلاق معبرَي رفح وكرم أبو سالم لليوم السادس عشر
استشهاد عشرات المواطنين بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة / صورة: AA
22 مايو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن شهود عيان، إلى انتشال جثث 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت منزلاً في منطقة الفالوجا بجباليا شمال القطاع، فيما استُشهد 10 آخرون جراء قصف "بركس" بمحيط ترنس البابا يؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين على الأقل وإحداث بعض الإصابات.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيّرات حربية إسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

إغلاق المعابر

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبرَي رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات إلى القطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصَر.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها "عملية عسكرية محدودة النطاق"، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us