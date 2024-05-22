جاء ذلك في منشور له على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء).

وأعلن جليك عن ترحيبه الكبير بإعلان كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد جليك أن كل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية "تعني الوقوف إلى جانب الصواب من التاريخ، وإلى جانب القيم الإنسانية".

وأضاف: "سياسة رئيسنا (رجب طيب أردوغان) بشأن قضية فلسطين، هي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، وإلى جانب القيم الإنسانية، وإن جهود رئيسنا تقدم أكبر دعم لزيادة الاهتمام الإنساني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية على المستوى العالمي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن، استجابةً لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفقاً لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات بوصفها دولة مستقلة.

يأتي القرار بعد أكثر من 8 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية.