وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في شريطها العاجل: "طيران العدوان الأمريكي-البريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة الدولي".

ولم توضح القناة نتائج هذا الاستهداف، بينما لم يتوافر على الفور تعقيب من واشنطن أو لندن.

ومن حين إلى آخر، تعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر تعرّض مطار الحديدة لغارات أمريكية وبريطانية.

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن؛ لكونها تضم مطاراً دولياً (جنوب المحافظة) وثلاث موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

ويضم المطار مدرجاً بطول 3 كيلومترات، وقبل الحرب بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حالياً بسبب تداعيات الصراع.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ورداً على شنّ واشنطن ولندن ضمن تحالف منذ مطلع العام الجاري غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار واسع ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.