وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "35 ألفاً و709 شهداء و79 ألفاً و990 إصابة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي ظل الحرب المستمرة لليوم 229، قالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيداً و138 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حصار مستشفى لليوم الرابع

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ولليوم الرابع محاصرة "مستشفى العودة" في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ويمنع دخول وخروج الطواقم الطبية.

وقال القائم بأعمال مدير المستشفى، محمد صالحة، إن جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إلى مستشفى العودة.

وأضاف: "لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج منه (المستشفى) حيث يُطلَق النار على كل من يتحرك".

وأكد شهود عيان وجود عدد من الأطباء والمصابين في المستشفى، يواجهون صعوبة في مغادرته بسبب القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.

وهذه المرة الثانية التي يحاصر فيها مستشفى العودة بجباليا، حيث حاصره الاحتلال لمدة 18 يوماً في ديسمبر/كانون الثاني.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعمد الجيش استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، حيث أخرج عديداً من المستشفيات عن الخدمة، مما عرَّض حياة المرضى والجرحى للخطر.

ومنذ أيام تتصاعد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محوري مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

خروج الخدمات الصحية في محافظتين

بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، من أن توقف الخدمة الصحية في محافظتي غزة والشمال ينذر "بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف إنسان".

وأضاف: "يستمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأس ذلك الحق في العلاج والدواء، حيث لا يزال الاحتلال يستهدف القطاع الصحي والمستشفيات بشكل ممنهج وتخريبي".

وتابع: "محافظتا غزة وشمال غزة خرجتا عن الخدمة الصحية بشكل كامل، ولم تعد لهما المقدرة حتى على تقديم الخدمات الطبية الثانوية، وذلك بعد خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، وحصار مستشفى العودة لليوم الرابع على التوالي".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي "توقف خدمة الرعاية الأولية وخدمات الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال بفعل استمرار التوغل البري في شمال القطاع لليوم الثاني عشر على التوالي".

وطالب بضرورة وأهمية تقديم دعم عاجل من مستشفيات ميدانية، ووفود طبية، وأدوية، ووقود إلى محافظتي غزة وشمال غزة لضمان توفير الحد الأدنى والمعقول من الخدمة الطبية والرعاية الصحية قدر المستطاع.

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى "حماية المنظومة الصحية وكوادرها وتمكينها من مواصلة أعمالها بدلاً من استهدافها وقتلها ومطاردتها واعتقالها من الاحتلال".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمد الجيش إلى استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، وأخرج كثيراً منها عن الخدمة، مما يعرِّض حياة المرضى والجرحى للخطر.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور "بشكل فوري"، والتوجه نحو "المأوى" في مناطق غربي مدينة غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وبتحسين الوضع الإنساني بغزة.