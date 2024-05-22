سياسة
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نائب أردوغان ووزير الخارجية التركي يشاركان في عزاء "رئيسي" بطهران
شارك جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزير الخارجية هاكان فيدان والوفد المرافق لهما، اليوم الأربعاء، في مراسم عزاء أقيمت للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.
نائب أردوغان ووزير الخارجية التركي يشاركان في عزاء "رئيسي" بطهران
نائب أردوغان ووزير الخارجية التركي يشاركان في عزاء "رئيسي" بطهران / صورة: AA
22 مايو 2024

وقدّم يلماز وفيدان واجب العزاء إلى الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر ووزير خارجيته بالإنابة علي باقري وإلى مسؤولين آخرين.

وحضر مراسم العزاء التي أقيمت في قاعة للمؤتمرات بالعاصمة طهران، 10 رؤساء دول وحكومات، و20 وزيراً، ونحو 20 رئيس برلمان وممثلاً خاصاً لبلدان عدة.

واليوم الأربعاء، زار نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز سفارة طهران في أنقرة ووقع في دفتر التعزية، والتقى السفير الإيراني لدى تركيا محمد حسن حبيب الله زاده وقدم له التعازي في وفاة الرئيس ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطّم مروحية الأحد، بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

كما توفي في الحادث كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من 3 أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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