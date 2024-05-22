يأتي ذلك بالتزامن مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلغاء قانون "فك الارتباط" الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة عام 2005، مما يسمح بإعادة بناء هذه المستوطنات.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالرصاص الحي والحجارة قرية عصيرة القبلية القريبة من مدينة نابلس، وأضرموا النيران بأراضٍ زراعية فيها.

وأضاف الشهود أن أهالي القرية تصدوا للمستوطنين، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين الجانبين.

وفي عهد رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، وعلى وقْع خسائر عسكرية متلاحقة، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "فك الارتباط".

ويبدو أن قرار غالانت، اليوم، يأتي إجراءً عقابياً للسلطة الفلسطينية بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالتزامن، بدولة فلسطين، مما رفع عدد الدول التي تعترف بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتخذت الدول الثلاث خطوة الاعتراف في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلَّفت أكثر 115 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.

جيش الاحتلال يوسِّع اقتحامه في جنين

في غضون ذلك، وسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليته العسكرية في يومها الثاني بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع عملياته في المدينة، حيث يواصل حصار ومداهمة منازل فلسطينيين، واقتحام عدة أحياء.

وأضاف الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع تفجيرات بين حين وآخر.

وترافق جرافات عسكرية القوة الإسرائيلية المتوغلة، وتشارك في تدمير بنى تحتية في المخيم، وفق الشهود.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن حصيلة ضحايا العملية المستمرة منذ صباح الثلاثاء بلغت "8 شهداء و21 جريحاً".

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة، بما فيها مدينة القدس، إلى 514 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيانات الوزارة.

ومنذ ذلك اليوم، يصعِّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ مما أدى أيضاً إلى إصابة نحو 5 آلاف فلسطيني، واعتقال أكثر من 8 آلاف و810، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وفي وقت مبكر أمس (الثلاثاء)، بدأ جيش الاحتلال عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، هي الـ72 التي ينفّذها في محافظة جنين منذ اندلاع الحرب على غزة، وخلَّفت هذه العمليات 122 شهيداً، حسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 115 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، وكذلك رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت.

كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وبتحسين الوضع الإنساني في غزة.