والتقت أردوغان خلال فعالية نُظمت بهذه المناسبة ممثلي المطبخ التركي تحت عنوان "نقطة التقاء النكهات القديمة منذ قرون: المطبخ التركي في سبع مناطق"، التي جرى تنظيمها ضمن نطاق "أسبوع المطبخ التركي".

وفي كلمة لها خلال الفعالية، قالت إن: "المطبخ الأناضولي يجلب التاريخ إلى كل لقمة والثقافة على كل مائدة، وهو تراث وأسلوب حياة".

وأضافت أن "الموائد (التركية) توحِّد القلوب وتحافظ على تراث ممتد لعشرات الآلاف من السنين".

وبيّنت أن الفعالية تعكس المطبخ التركي وثقافة المائدة في كل منطقة، فضلاً عن وصفات المطبخ التركي التقليدية والصحية التي يعود تاريخها إلى قرون ممتدة.

وأعربت عقيلة أردوغان عن أملها بشدة أن تظهر علامات تجارية عالمية جديدة من المنتجات التركية، وأن تزداد المشاريع التي تهدف إلى حماية المنتجات المحلية.

وتقدمت بالشكر إلى كل من يعمل على الترويج للمطبخ التركي، "الذي يعد الجوهرة المضيئة للثقافة التركية".

وأُقيمت فعاليات في مدن تركية عدة في اليوم الأول من أسبوع المطبخ التركي، أمس (الثلاثاء)، فضلاً عن فعاليات ترويجية في الخارج.

وتُعقد فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" برعاية رئاسة الجمهورية التركية والسيدة أمينة أردوغان، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/ أيار من كل عام.