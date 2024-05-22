سياسة
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سوناك يعلن موافقة الملك تشارلز على حل البرلمان ويدعو لانتخابات في 4 يوليو
دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، إلى انتخابات عامة في 4 يوليو/تموز المقبل، معلناً موافقة الملك تشارلز الثالث على طلبه حل البرلمان.
سوناك يعلن موافقة الملك تشارلز على حل البرلمان ويدعو لانتخابات في 4 يوليو
رئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات عامة في 4 يوليو المقبل / صورة: Reuters
22 مايو 2024

وسيكون هذا أول اقتراع يخوضه سوناك (44 عاماً) منذ توليه منصبه في أكتوبر/شرين الأول 2022، ليُنهي بذلك شهوراً من التكهنات حول موعد الاستحقاق في ظل توقعات بتكبد حزبه المحافظ هزيمة كبيرة.

وقال إن الدعوة للانتخابات تأتي "في ظل وضع دولي صعب"، داعياً البريطانيين إلى اختيار الحزب الذي لديه "خطة واضحة وإجراءات جريئة".

وأضاف: "يجب أن تختاروا في هذه الانتخابات مَن لديه تلك الخطة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لبلدنا وأطفالنا".

وتابع: "لا أستطيع ولن أدَّعي أن يحدث كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك".

كان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، ازدادت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو على الأقل توضيح نيَّاته.

وبعد 14 عاماً من سلطة المحافظين التي شهدت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طيِّ الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال، كير ستارمر، المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاماً، للوصول إلى "داونينغ ستريت".

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال (يسار الوسط) نال نحو 45% من نيات التصويت، متقدماً بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20% و25%، وعلى حزب "الإصلاح البريطاني" المناهض للهجرة والمناخ (12%).

وضع حد للفوضى

وأطلق زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الخميس الماضي، حملته للانتخابات التشريعية بالتعهد بوضع حد "للفوضى"، كما قدم الأولويات الست الرئيسية التي سيعمل عليها حزبه في حال فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال كير ستارمر أمام صحفيين وناشطين وناخبين في إسيكس بشرق لندن: "الانحدار ليس أمراً حتمياً".

وأضاف ستارمر: "ضعوا مع حزب العمّال حداً للفوضى"، مشيراً إلى أنه "يمكن للسياسة أن تصنع فرقاً وسيكون لبريطانيا مستقبل أفضل".

ونوّه إلى أن بعض أولوياته ترتكز على "الاستقرار الاقتصادي" والتقليل من قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي خدمة الصحة العامة التي عانت بسبب إجراءات التقشف وجائحة كوفيد-19.

وأردف: "كل الأشخاص الذين يسمعوننا أو يشاهدوننا هم ربما على إحدى قوائم الانتظار، أو يعرفون أحداً على قائمة انتظار".

والأسبوع الماضي، أكد ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعدّها مكلّفة وغير فعالة، قائلاً إن "الحكومة فقدت السيطرة على الحدود".

وتعهَّد كذلك بإنشاء شركة للطاقة النظيفة مملوكة للقطاع العام، وبتوظيف 6 آلاف و500 معلم جديد في القطاع التعليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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