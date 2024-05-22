وَرَسَتْ السفن الحربية المشاركة في المناورات، التي تعد من أكبر التدريبات المخطَّطة للقوات المسلحة التركية، في ميناء كوشاداسي بولاية إزمير، غربي تركيا، للتزود بالوقود.

وستشارك السفن الحربية التركية TCG Anamur وTCG Alanya وTCG Heybeliada وTCG Büyükada في المناورات التي ستكون من أكبر المناورات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة التركية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر، بأنه من المقرر أن تشارك 50 دولة ونحو 11 ألف فرد في المناورات، فيما من المقرر عقد يوم المراقب المتميز يومي 29 و30 مايو/أيار بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان من وزارة الدفاع التركية، فقد عُقد اجتماع عبر الفيديو برئاسة غولر، وبمشاركة رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك، وقائد القوات البحرية الأدميرال إركومنت تاتلي أوغلو، قائد القوات الجوية، وعدد من المسؤولين في القوات المسلحة التركية لتبادل المعلومات حول المناورات.

وذكر غولر أن القوات المسلحة التركية بتاريخها المجيد الذي يمتد لأكثر من 2200 عام، تعد من أقوى الجيوش في العالم بما تتمتع به من انضباط وقدرة وشجاعة وتعاطف، مؤكداً مفهوم القضاء على الإرهاب من منابعه.

وتسمح المناورات للدول المشاركة بالتعرف على الصناعات الدفاعية التركية من طائرات مُسيرة ومروحيات وسفن حربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار، وغيرها.