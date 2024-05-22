جاء ذلك خلال فعالية نُظمت بهذه المناسبة تحت عنوان "نقطة التقاء النكهات القديمة منذ قرون: المطبخ التركي في سبع مناطق"، التي تنظَّم سنوياً برعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبإشراف عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان.

وقال ألطون في كلمة خلال الفعالية: إن "المطبخ التركي يعد كنزاً رائعاً من حيث تاريخه الممتد لآلاف السنين، وتنوع أذواقه. ولا يمثل هذا الكنز قيمة ثقافية بالنسبة لنا فحسب، بل إنه أيضاً إحدى الأدوات الفعَّالة للدبلوماسية العامة التركية".

وأضاف أن "جلب هذه الميزات من مطبخنا إلى العالم، وسرد قصتنا من خلال جمع العالم معاً على المائدة التركية، وإنشاء صداقات من خلال دبلوماسية الطعام هذه، وتعزيز الصداقات الحالية، من العناصر الأساسية لاستراتيجية العلامة التجارية لبلدنا".

ولفت ألطون إلى أن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وبتوجيهات وتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، خصصت قسماً منفصلاً لمجال "دبلوماسية المعدة" في وثيقة وخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للدبلوماسية العامة، التي جرى إعدادها بمساهمة عديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.

في هذا السياق، أوضح ألطون أنه حُدِّدت 5 أهداف استراتيجية للمطبخ التركي هي: وضع تركيا بوصفها "دولة فن الطهو" على الساحة الدولية، وتعزيز العلامة التجارية التركية من خلال فن الطهو، وجعل تركيا واحدة من الدول الرائدة في سياحة فن الطهو، واستخدام فن الطهو أداةً دبلوماسية فعَّالة، وتحسين القدرات المؤسسية في هذا المجال.

وواصل: "تحت قيادة السيدة أمينة أردوغان، وتحت شعار (الترويج المناسب للمطبخ التركي ممكن من خلال العمل معاً) وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة لدينا، قدّمنا ثقافة فن الطهي الغنية لدينا إلى جماهير كبيرة خلال فترة أسبوع المطبخ التركي خلال الأسبوع من 21 إلى 27 مايو (أيار) لمدة 3 سنوات".

وتابع: "في هذا الأسبوع المهم، نقدم مطبخنا، الذي هو نتاج الثقافة والتقاليد والتراث الاجتماعي والقصة والخبرة العميقة التي تمتد لآلاف السنين، في المكاتب التمثيلية الأجنبية لجمهورية تركيا وفي مقاطعاتنا البالغ عددها 81 مقاطعة".

وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، شاركت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، في الفعالية ذاتها، حيث التقت عدداً من ممثلي المطبخ التركي.

وبيّنت أن الفعالية تعكس المطبخ التركي وثقافة المائدة في كل منطقة، فضلاً عن وصفات المطبخ التركي التقليدية والصحية التي يعود تاريخها إلى قرون ممتدة.

وأُقيمت فعاليات في مدن تركية عدة في اليوم الأول من أسبوع المطبخ التركي، أمس (الثلاثاء)، فضلاً عن فعاليات ترويجية في الخارج.

وتُعقد فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" برعاية رئاسة الجمهورية التركية والسيدة أمينة أردوغان، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/ أيار من كل عام.