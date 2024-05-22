سياسة
3 دقيقة قراءة
ألطون: حددنا 5 أهداف استراتيجية للمطبخ التركي
أثنى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم (الأربعاء)، على غنى وتنوع المطبخ التركي في نقل ثقافة وتراث الأمة التركية إلى بلدان العالم، مؤكداً أنه إحدى الأدوات الفعّالة للدبلوماسية العامة التركية.
ألطون: حددنا 5 أهداف استراتيجية للمطبخ التركي
ألطون: المطبخ التركي إحدى الأدوات الفعَّالة للدبلوماسية العامة التركية
22 مايو 2024

جاء ذلك خلال فعالية نُظمت بهذه المناسبة تحت عنوان "نقطة التقاء النكهات القديمة منذ قرون: المطبخ التركي في سبع مناطق"، التي تنظَّم سنوياً برعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبإشراف عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان.

وقال ألطون في كلمة خلال الفعالية: إن "المطبخ التركي يعد كنزاً رائعاً من حيث تاريخه الممتد لآلاف السنين، وتنوع أذواقه. ولا يمثل هذا الكنز قيمة ثقافية بالنسبة لنا فحسب، بل إنه أيضاً إحدى الأدوات الفعَّالة للدبلوماسية العامة التركية".

وأضاف أن "جلب هذه الميزات من مطبخنا إلى العالم، وسرد قصتنا من خلال جمع العالم معاً على المائدة التركية، وإنشاء صداقات من خلال دبلوماسية الطعام هذه، وتعزيز الصداقات الحالية، من العناصر الأساسية لاستراتيجية العلامة التجارية لبلدنا".

ولفت ألطون إلى أن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وبتوجيهات وتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، خصصت قسماً منفصلاً لمجال "دبلوماسية المعدة" في وثيقة وخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للدبلوماسية العامة، التي جرى إعدادها بمساهمة عديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.

في هذا السياق، أوضح ألطون أنه حُدِّدت 5 أهداف استراتيجية للمطبخ التركي هي: وضع تركيا بوصفها "دولة فن الطهو" على الساحة الدولية، وتعزيز العلامة التجارية التركية من خلال فن الطهو، وجعل تركيا واحدة من الدول الرائدة في سياحة فن الطهو، واستخدام فن الطهو أداةً دبلوماسية فعَّالة، وتحسين القدرات المؤسسية في هذا المجال.

وواصل: "تحت قيادة السيدة أمينة أردوغان، وتحت شعار (الترويج المناسب للمطبخ التركي ممكن من خلال العمل معاً) وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة لدينا، قدّمنا ثقافة فن الطهي الغنية لدينا إلى جماهير كبيرة خلال فترة أسبوع المطبخ التركي خلال الأسبوع من 21 إلى 27 مايو (أيار) لمدة 3 سنوات".

وتابع: "في هذا الأسبوع المهم، نقدم مطبخنا، الذي هو نتاج الثقافة والتقاليد والتراث الاجتماعي والقصة والخبرة العميقة التي تمتد لآلاف السنين، في المكاتب التمثيلية الأجنبية لجمهورية تركيا وفي مقاطعاتنا البالغ عددها 81 مقاطعة".

وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، شاركت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، في الفعالية ذاتها، حيث التقت عدداً من ممثلي المطبخ التركي.

وبيّنت أن الفعالية تعكس المطبخ التركي وثقافة المائدة في كل منطقة، فضلاً عن وصفات المطبخ التركي التقليدية والصحية التي يعود تاريخها إلى قرون ممتدة.

وأُقيمت فعاليات في مدن تركية عدة في اليوم الأول من أسبوع المطبخ التركي، أمس (الثلاثاء)، فضلاً عن فعاليات ترويجية في الخارج.

وتُعقد فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" برعاية رئاسة الجمهورية التركية والسيدة أمينة أردوغان، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/ أيار من كل عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us