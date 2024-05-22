وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ مئات تظاهروا أمام مكتب رئيس الوزراء بالقدس خلال انعقاد مجلس الحرب، وقطعوا الطريق أمام حركة المرور، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "صفقة الآن"، و"أعيدوهم جميعا أحياء"، في إشارة إلى صفقة فورية مع حركة حماس، حاملين صوراً للأسرى.

وأضافت "هآرتس" أنّ الوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت (عضوا مجلس الحرب) ووزير الدفاع يوآف غالانت، التقوا مع عائلات الأسرى قبل اجتماع مجلس الحرب، مشيرة إلى أنّ نتنياهو لم يستجب لطلبهم باللقاء.

كما أغلق نحو 100 متظاهر طريق الدخول إلى مكتب نتنياهو، حسب بيان صادر عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب نشر مقطع فيديو مزعوم، في وقت سابق الأربعاء، لأسر مقاتلي القسّام مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انطلقت تظاهرات بعدّة مدن تطالب بعقد صفقة تبادل مع حماس.

وأغلق محتجون شارع أيالون السريع باتجاه الشمال في تل أبيب، وطالبوا بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة على الفور.

ويتّهم أهالي المحتجزين والأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى من خلال التعنّت في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بوساطة قطرية-مصرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.