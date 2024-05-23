وشدد سوليفان خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض أنّ حلّ الدولتين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، وأنّ هذا الطريق هو الأسلم لأمن إسرائيل وضمان عيش الشعب الفلسطيني في سلام، حسب تعبيره.

وتعليقاً على اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين المستقلة، قال المسؤول إن كل دولة لها الحق في اتخاذ قرارها بنفسها.

وأردف أنّ الرئيس جو بايدن لديه تصريحات واضحة بأن "حلّ الدولتين يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين (فلسطين وإسرائيل) وليس من خلال الاعتراف أحادي الجانب".

وأشار سوليفان إلى أنّ هذا "موقف مبدئي" تنتهجه الولايات المتحدة باستمرار.

حذر ألماني-فرنسي

في المقابل، أكدت ألمانيا وفرنسا الأربعاء، أن قرار بعض الدول الاعتراف بفلسطين كدولة يتطلب اعترافاً سياسياً وليس رمزياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ونظيريها الفرنسي ستيفان سيجورني والبولندي رادوسلاو سيكورسكي عقب مشاوراتهما في إطار صيغة المحادثات المعروفة باسم "مثلث فايمار".

وقالت بيربوك، تعليقاً على إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة: "المطلوب اعتراف سياسي، وليس اعترافاً رمزياً، لحل هذا الوضع الرهيب الذي نشهده حالياً".

وأشارت إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو هدف ثابت للسياسة الخارجية الألمانية والأوروبية.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الاعتراف بفلسطين كدولة ليس من المحرمات بالنسبة لبلاده، مضيفاً في الوقت نفسه أنه "لا ينبغي أن يكون الاعتراف رمزياً فحسب، بل يجب أن يساهم أيضاً في حل النزاع".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالتزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفقاً لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.

يأتي القرار بعد أكثر من 7 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية.