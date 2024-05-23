وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطير" اليمين رئيساً جديداً للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن الجيش الصيني بدأ مناورات في مضيق تايوان وفي شمال الجزيرة وجنوبها وشرقها، اعتباراً من الساعة 7:45 من صباح الخميس (23:45 ت.غ).

وستركّز المناورات التي تحمل اسم "السيف المشترك 2024 A" على "الاستعداد القتالي لدوريات بحرية جوية مشتركة (... ) وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية"، حسب الوكالة نفسها.

وقال المتحدث العسكري الصيني لي شي إن المناورات المشتركة تمثل "عقوبة قوية على الأعمال الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان وتحذيراً شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية".

في سياق ذلك، أدانت وزارة الدفاع التايوانية الخميس المناورات العسكرية الصينية، معتبرة أن "مثل هذه الاستفزازات والأفعال غير العقلانية تقوّض السلام والاستقرار الإقليميين".

وكانت آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان في أغسطس/آب الماضي بعد توقف لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي.