سياسة
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الصين تطوّق تايوان ضمن مناورات عسكرية وتعتبرها "عقوبة" على "أعمال انفصالية"
طوّقت الصين صباح الخميس، جزيرة تايوان بسفن وطائرات حربية ضمن مناورات عسكرية تستمر يومين، معتبرة ذلك "عقوبة" على "أعمال انفصالية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
الصين تطوّق تايوان ضمن مناورات عسكرية وتعتبرها "عقوبة" على "أعمال انفصالية"
الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان وتعتبرها "عقوبة" على "أعمال انفصالية" - أرشيفية / صورة: AFP
23 مايو 2024

وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطير" اليمين رئيساً جديداً للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن الجيش الصيني بدأ مناورات في مضيق تايوان وفي شمال الجزيرة وجنوبها وشرقها، اعتباراً من الساعة 7:45 من صباح الخميس (23:45 ت.غ).

وستركّز المناورات التي تحمل اسم "السيف المشترك 2024 A" على "الاستعداد القتالي لدوريات بحرية جوية مشتركة (... ) وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية"، حسب الوكالة نفسها.

وقال المتحدث العسكري الصيني لي شي إن المناورات المشتركة تمثل "عقوبة قوية على الأعمال الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان وتحذيراً شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية".

في سياق ذلك، أدانت وزارة الدفاع التايوانية الخميس المناورات العسكرية الصينية، معتبرة أن "مثل هذه الاستفزازات والأفعال غير العقلانية تقوّض السلام والاستقرار الإقليميين".

وكانت آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان في أغسطس/آب الماضي بعد توقف لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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