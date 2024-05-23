وأكد وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين الأربعاء، أنّ الرئيس بيترو ، أصدر تعليمات "بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله" في الضفة الغربية المحتلة.

يُذكر أن الرئيس بيترو الذي يُعدّ من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يعتبر الحرب الإسرائيلية في غزة "إبادة جماعية".

ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه ثلاث دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالتزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفقاً لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.

يأتي القرار بعد أكثر من 7 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية.