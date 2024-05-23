سياسة
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الاحتلال ينسحب بالكامل من جنين.. وعدد الشهداء يرتفع إلى 12
انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بشكل كامل من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية عسكرية استمرت يومين وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال  ومعلم وطبيب.
الاحتلال ينسحب بالكامل من جنين.. وعدد الشهداء يرتفع إلى 12
آليات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين / صورة: AA
23 مايو 2024

وقالت مصادر محلية، إن مئات الأهالي بدؤوا العودة إلى المخيم، بعد انسحاب قوات الاحتلال منه.

وأعلنت مصادر طبية محلية، استشهاد فلسطيني، صباح اليوم، متأثرا بإصابته أمس في جنين، لترتفع حصيلة الشهداء في المدينة ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال، صباح الثلاثاء الماضي، إلى 12 شهيداً، بينهم 4 أطفال، بجانب 25 مصابا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، صباح اليوم الخميس، عن "استشهاد الشاب مصطفى ابراهيم موسى جبارين (30 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها مساء أمس الأربعاء في جنين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان، أمس الأربعاء إن "عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية ارتفع منذ الثلاثاء، إلى 11 فلسطينياً، سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي".

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 518 شهيداً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الحرب على القطاع، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى أيضاً إلى إصابة نحو 5 آلاف فلسطيني، واعتقال أكثر من 8 آلاف و810، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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