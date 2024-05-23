سياسة
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مسؤول إسرائيلي يقرّ بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة
اعترفت إسرائيل بفشلها في تحقيق الأهداف التي حددتها في حربها على قطاع غزة، قبل قرابة 8 أشهر.
مسؤول إسرائيلي يقرّ بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة
أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يتظاهرون لإعادة أبنائهم / صورة: AFP
23 مايو 2024

ونقلت القناة الـ"13" الإسرائيلية الخاصة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قوله الأربعاء، خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان): "لم نحقق أياً من الأهداف الاستراتيجية للحرب".

وأوضح هنغبي: "لم نتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة )، ولم نُسقط (حركة) حماس، ولم نسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم بأمان".

وتابع: "يقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر (تحقيق أهداف الحرب) سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، ليس سنة واحدة، بل سنوات".

وبشأن القتال على الحدود مع لبنان، قال هنغبي: "لم يجرِ تحديد هدف واضح في مجلس الحرب فيما يتعلق بالشمال".

وأضاف أنه بالنسبة لهذه الجبهة "لا توجد تواريخ (لانتهاء القتال) ولا أهداف استراتيجية".

يذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو حددت 3 أهداف في بداية الحرب، وهي القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل.

وإلى اليوم، لا تزال الفصائل الفلسطينية تخوض مواجهات شرسة مع قوات جيش الاحتلال في محاور القتال كافة، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الإسرائيليين الذين عادوا إلى المستوطنات بغلاف غزة "يشعرون أن شيئاً لم يتغير منذ بداية الحرب"، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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