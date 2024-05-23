ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، قوله، الأربعاء، إنه لا صحة لما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية بشأن إقدام مصر بـ"صمت" على "تغيير" بنود مقترح لوقف إطلاق النار وقّعته إسرائيل بالفعل في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، ما أدى في النهاية إلى "إحباط" الصفقة.

ونشرت "CNN" تقريراً نقلت فيه عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن المخابرات المصرية "غيّرت في صمت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقّعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في النهاية إلى إحباط الصفقة".

وشدّد رشوان على أن "مزاعم CNN خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق"، مؤكداً أن "محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع بغزة والمنطقة كلها، وقد تدفعها للانسحاب من دور الوساطة في الصراع الحالي".

كما شدّد رشوان على أن "مصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وأفاد بأن "الواقع يكذب الادعاءات الإسرائيلية" في الصدد، فـ"الجهود المصرية (في الوساطة) واضحة للجميع".

ورغم إعلان حماس، في 6 مايو/أيار الجاري، قبولها بمقترح مصري-قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وهو المقترح الذي قصدته CNN في مزاعمها، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إسرائيل إطلاق عملية عسكرية في رفح، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوبي القطاع، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.

لكن رشوان أكد أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري، ملقياً باللوم على إسرائيل في إعاقة دخول المساعدات إلى غزة، وأشار إلى أن "مصر أكدت أنها لن تتعامل مع إسرائيل في معبر رفح لكونها سلطة احتلال، وتشترط وجود طرف فلسطيني لتسليم المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وشدّد على أن "مصر اتخذت موقفاً قوياً ضد تهجير الفلسطينيين (...) وهو الموقف الذي يؤيده العالم كله".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده "تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة".

وكشف أن "جهود وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة مستمرة"، مؤكداً أن "الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما تعثرت جهود إبرام هدنة جديدة جراء سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار الجاري.

ويتعرّض قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.