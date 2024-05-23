سياسة
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تايوان تصف مناورات الصين بـ"الاستفزازية".. وواشنطن: مثيرة للقلق
ردت تايوان على المناورات العسكرية التي تجريها الصين منذ صباح اليوم الخميس حول الجزيرة بالسفن والطائرات الحربية، وقالت إنها "تصرفات استفزازية" و"تهدد الديمقراطية".
تايوان تصف مناورات الصين بـ"الاستفزازية".. وواشنطن: مثيرة للقلق
طائرة ميراج 2000-5 التابعة للقوات الجوية التايوانية تستعد للإقلاع في قاعدة هسينشو الجوية / صورة: Reuters
23 مايو 2024

وقالت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية، كارين كوو، عبر بيان إنه "من المؤسف رؤية الصين تلجأ إلى تصرف عسكري أحادي الجانب ومستفز يهدد الديمقراطية والحرية في تايوان، فضلاً عن السلام والاستقرار الإقليميين".

وأكدت كوو استمرار بلادها في "الدفاع عن الديمقراطية في وجه التحديات والتهديدات الخارجية".

وستستمر المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان ليومين، وقالت إنها "تدريبات عقابية" ورداً على ما وصفتها "أعمالاً انفصالية"، إذ أرسلت طائرات حربية مدججة بالسلاح ونفذت هجمات وهمية.

وتأتي التدريبات، التي تجري في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر التي تقع بجوار الساحل الصيني، بعد ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس التايواني الجديد، لاي تشينغ-تي، منصبه، وهو الرجل الذي تراه بكين أنه "انفصالي".

بدورها، علقت الولايات المتحدة على المناورات العسكرية الصينية بأنها "متوقعة لكن مثيرة للقلق".

وقال الجنرال ستيفن سكلينكا، نائب قائد القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، أمام حشد في العاصمة الأسترالية كانبيرا "كنا نتوقع شيئاً كهذا، بصراحة، لكنه أمر مثير للقلق".

ولدى الولايات المتحدة وتايوان علاقة غير رسمية لكن قوية، وكانت واشنطن نقلت اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في عام 1979، وقالت منذ فترة طويلة إنها لا تدعم إعلاناً رسمياً لاستقلال تايوان. لكنها تعتبرها حليفاً مهماً في المنطقة، وتقدم لها الدعم العسكري.

وتتمتع جزيرة تايوان بحكم ذاتي، بينما ترى الصين أنها جزء من أراضيها، وفي خطاب ألقاه الرئيس التايواني الجديد، لاي تشينغ-تي الذي أدى اليمين الدستورية في 20 من مايو/أيار الجاري، دعا بكين إلى وقف التهديدات، بينما وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذه الدعوة بـ"الأمر المشين".

وكانت آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان في أغسطس/آب الماضي بعد توقف لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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