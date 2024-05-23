ونعى حزب الله في بيان "الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من بلدة النبطية في جنوبي لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وارتفع بذلك عدد قتلى حزب الله منذ بدء المواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 311، وفق البيان.

وبدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية): "أدى عدوان معادٍ (إسرائيلي) نفذته مسيّرة صباحاً على طريق كفردجال-النبطية إلى استشهاد سائق سيارة، وإصابة 3 طلاب كانوا لحظة الغارة داخل فان (حافلة) مدرسي متوجهين إلى مدرستهم".

وتابعت الوكالة أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفيات وإطفاء الحريق.

وقالت الوكالة إن مدير ثانوية "حسن كامل" في النبطية، عباس شميساني، نعى "أستاذ مادة الفيزياء في الثانوية محمد ناصر فران، الذي قضى على طريق واجبه التعليمي والوطني، أستاذا ومربيا وشهيدا وزميلا نشيطا ومليئا بالأخلاق والعطاء والتهذيب والاندفاع ".

وأمس الأربعاء، تبادل جيش الاحتلال وحزب الله قصفاً مكثفاً على المناطق الحدودية.

وتعرضت بلدتا عيتا الشعب وميس الجبل ومحيط بلدة علما الشعب، لقصف عنيف بمقاتلات ومسيرات إسرائيلية. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات مركبا وطير حرفا ومنطقة اللبونة جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله بدوره عن استهداف عدة مواقع وتجمّعات عسكرية إسرائيلية عبر الحدود، آخرها "بمسيرات انقضاضية" على كتيبة عسكرية إسرائيلية جنوب بيت هلل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".