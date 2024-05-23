سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب الله ينعى أحد عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدرسية جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، مقتل أحد عناصره، جراء القصف المتبادل مع جيش الاحتلال، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد وأسفرت عن مقتل السائق وإصابة 3 طلاب بجروح.
حزب الله ينعى أحد عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدرسية جنوب لبنان
صورة مركبة لموقع الغارة الإسرائيلية / وكالة الأنباء اللبنانية / Others
23 مايو 2024

ونعى حزب الله في بيان "الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من بلدة النبطية في جنوبي لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وارتفع بذلك عدد قتلى حزب الله منذ بدء المواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 311، وفق البيان.

وبدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية): "أدى عدوان معادٍ (إسرائيلي) نفذته مسيّرة صباحاً على طريق كفردجال-النبطية إلى استشهاد سائق سيارة، وإصابة 3 طلاب كانوا لحظة الغارة داخل فان (حافلة) مدرسي متوجهين إلى مدرستهم".

وتابعت الوكالة أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفيات وإطفاء الحريق.

وقالت الوكالة إن مدير ثانوية "حسن كامل" في النبطية، عباس شميساني، نعى "أستاذ مادة الفيزياء في الثانوية محمد ناصر فران، الذي قضى على طريق واجبه التعليمي والوطني، أستاذا ومربيا وشهيدا وزميلا نشيطا ومليئا بالأخلاق والعطاء والتهذيب والاندفاع ".

وأمس الأربعاء، تبادل جيش الاحتلال وحزب الله قصفاً مكثفاً على المناطق الحدودية.

وتعرضت بلدتا عيتا الشعب وميس الجبل ومحيط بلدة علما الشعب، لقصف عنيف بمقاتلات ومسيرات إسرائيلية. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات مركبا وطير حرفا ومنطقة اللبونة جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله بدوره عن استهداف عدة مواقع وتجمّعات عسكرية إسرائيلية عبر الحدود، آخرها "بمسيرات انقضاضية" على كتيبة عسكرية إسرائيلية جنوب بيت هلل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us