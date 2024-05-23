سياسة
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غزة.. شهداء في قصف مدرسة نازحين والاحتلال يقتحم مستشفى العودة في جباليا
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بغارتين جويتين منزلا سكنيا ومدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين.
غزة.. شهداء في قصف مدرسة نازحين والاحتلال يقتحم مستشفى العودة في جباليا
استشهاد عشرات المواطنين بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة / صورة: AA
23 مايو 2024

ووصل إلى مستشفى المعمداني الشهداء الذين كان بينهم أطفال ونساء بعد استهدافهم في مدرسة "فاطمة الزهراء"، ما تسبب بدمار واسع ومع استمرار البحث عن ضحايا ومصابين من الطواقم الطبية والدفاع المدني.

وأكد "الدفاع المدني" في قطاع غزة استشهاد 26 فلسطينيا في ضربتين جويتين إسرائيليتين فجر الخميس على حي الدرج في مدينة غزة، وقال المتحدث باسم الهيئة، محمود بصل، إنه جرى "انتشال 16 ضحية بينهم 10 أطفال بقصف صاروخي اسرائيلي استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة".

وأوضح أن الضربة الثانية استهدفت "مدرسة لتعليم القرآن داخل مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة".

وفي مدينتي غزة ورفح أدى استهداف قوات الاحتلال لمنزلين إلى استشهاد 17 شخصاً بينهم أكثر من 10 أطفال، كما أصيب عدد من المواطنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن استهداف المنزل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدى إلى استشهاد مواطن، بينما في وسط قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل شمال مخيم النصيرات.

اقتحام مستشفى العودة

وفي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، أعلن مستشفى العودة الخميس، عن اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى وإجبار الطواقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام أربعة أيام.

وقال المستشفى عبر بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى العودة في تل الزعتر، بعد حصار دام أربعة أيام، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب غزة بعد اعتقال أحدهم".

وأضاف البيان: "تبقى في المستشفى 14 موظفاً برفقة 11 مصاباً ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأمس الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعمد الجيش استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، إذ أخرج عديداً من المستشفيات من الخدمة، ما عرَّض حياة المرضى والجرحى للخطر.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وبتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات حتى أمس (الأربعاء) إلى 35 ألفاً و709 شهداء، و79 ألفاً و990 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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