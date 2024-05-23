سياسة
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العدل الدولية تصدر قراراً الجمعة بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح
تعتزم محكمة العدل الدولية إصدار قرار، غداً الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
العدل الدولية تصدر قراراً الجمعة بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح
محكمة العدل الدولية / صورة: AA
23 مايو 2024

وأعلنت المحكمة، اليوم الخميس، أنها ستصدر قرارها بشأن رفح غداً الجمعة، استجابة لطلب جنوب إفريقيا.

كما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن "محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة".

والخميس الماضي، بدأت محكمة العدل جلسات استماع استمرت ليومين، للنظر في طلب قدمته جنوب إفريقيا، لإجبار إسرائيل على الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، وعلى وجه الخصوص مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 مايو/أيار الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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