ونُقل نعش رئيسي جواً إلى مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، بعد مرور موكب جنازته صباح اليوم الخميس في مدينة بيرجند شرقي البلاد، إذ شارك الآلاف في تأبينه خلال نقل نعشه عبر الشوارع.

وحملت الحشود لافتات تحمل صورة رئيسي وملوّحين بالأعلام في مدينة "بيرجند" في وداع الرئيس، على أن يصل جثمانه إلى مرقد "الإمام الرضا" في شمال شرقي مدينة مشهد، مسقط رأس رئيسي.

وحضر آلاف الإيرانيين بجانب مسؤولين في مدينة مشهد، في اليوم الأخير من جنازة الرئيس الإيراني الراحل، إذ نصبت صور كبيرة لرئيسي ورفعت أعلام سوداء إضافة إلى رموز شيعية في شوارع ثانية كبرى المدن الإيرانية، خصوصاً حول ضريح "الإمام الرضا".

وشاركت حشود ضخمة في موكب الجنازة، أمس الأربعاء، في العاصمة طهران لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على رئيسي، وأمّ المرشد الإيراني علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل ومرافقيه وبينهم أمير عبد اللهيان.

وفي العاصمة الإيرانية طهران، جرت مراسم تشييع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، الذي توفي مع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وأقيمت مراسم التشييع أمام مبنى وزارة الخارجية في طهران، بحضور عدد من المسؤولين، وعقب كلمات التأبين، نقل جثمان عبد اللهيان إلى مدينة الري جنوبي طهران تمهيداً لدفنه هناك.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية الأحد، بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

واستطاعت طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت في أعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

كما توفي في الحادث كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.