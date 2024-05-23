سياسة
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سفينة "فاتح" التركية تبدأ أعمال تنقيب في بئر جديدة بالبحر الأسود
بدأت سفينة "فاتح" التركية، أعمال تنقيب جديدة في بئر "غوك تبه -2" في البحر الأسود، وفق ما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، الخميس.
سفينة "فاتح" التركية تبدأ أعمال تنقيب في بئر جديدة بالبحر الأسود
سفينة التنقيب التركية "فاتح" / صورة: AA
23 مايو 2024

وقال بيرقدار في منشور على منصة إكس: "نُبحر لاكتشافات جديدة في البحر الأسود، حيث بدأت سفينة الحفر (فاتح) بأعمال التنقيب في البئر التي أطلقنا عليها اسم (غوك تبه -2) في منطقة حقل غاز صقاريا".

وأضاف الوزير التركي: "بينما سنزيد الإنتاج من ناحية، سنواصل استكشافنا في حقول جديدة من ناحية أخرى".

ويبلغ طول سفينة التنقيب "فاتح" 229 متراً، فيما يقدَّر عرضها بـ36 متراً، ووزنها الإجمالي 51 ألفاً و283 طناً.

وتستطيع سفينة "فاتح" إجراء عمليات الحفر تحت الماء، إلى عمق يصل حتى 12 ألفاً و200 متر وتحت ضغط مرتفع للغاية.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في حقل صقاريا إلى 405 مليارات متر مكعب.​​​​​​​

ومع نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2022، اكتُشف احتياطي جديد قدره 58 مليار متر مكعب في بئر تشايكوما-1 الواقعة في حقل غاز صقاريا. وبذلك اكتشفت "فاتح" 710 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من خلال عمليات الحفر التي نفذتها في البحر الأسود خلال السنوات الأخيرة.

وبهذه الاكتشافات المتعاقبة، بدأت تركيا تقترب خطوة بخطوة من هدفها المتمثل في أن تصبح دولة مركزية في مجال الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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