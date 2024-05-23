ونقلت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ"تحالف الأحمر والأخضر" المعارض، ترين بيرتو ماخ، قوله الخميس: "ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا (الاعتراف بدولة فلسطين) الأسبوع المقبل".

وحثّ ماخ "الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى".

كانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، قد أعلنت، أمس (الأربعاء)، قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، ويدخل القرار حيّز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وتقدَّم بمقترح القرار في الدنمارك، تحالف "الأحمر والأخضر"، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.

لكنَّ وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، صرح بأنه "لتكون دولة، يجب توفُّر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها. وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن".

لكنّ ماخ علَّق على تصريح الوزير قائلاً إن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي".

وأضاف: "يبدأ الأمر بالاعتراف أيضاً بفلسطين بوصفها دولةً مستقلة، بحيث يكون الطرفان أكثر مساواةً في المفاوضات المقبلة".

وللشهر الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، خلَّفت أكثر من 115 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.