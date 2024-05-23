سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم معارضة الحكومة.. البرلمان الدنماركي يصوِّت على الاعتراف بفلسطين
يستعد المشرعون الدنماركيون للتصويت، الثلاثاء القادم، على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
رغم معارضة الحكومة.. البرلمان الدنماركي يصوِّت على الاعتراف بفلسطين
قصر كريستيانسبورغ حيث يقع البرلمان الدنماركي في كوبنهاغن / صورة: AA
23 مايو 2024

ونقلت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ"تحالف الأحمر والأخضر" المعارض، ترين بيرتو ماخ، قوله الخميس: "ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا (الاعتراف بدولة فلسطين) الأسبوع المقبل".

وحثّ ماخ "الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى".

كانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، قد أعلنت، أمس (الأربعاء)، قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، ويدخل القرار حيّز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وتقدَّم بمقترح القرار في الدنمارك، تحالف "الأحمر والأخضر"، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.

لكنَّ وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، صرح بأنه "لتكون دولة، يجب توفُّر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها. وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن".

لكنّ ماخ علَّق على تصريح الوزير قائلاً إن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي".

وأضاف: "يبدأ الأمر بالاعتراف أيضاً بفلسطين بوصفها دولةً مستقلة، بحيث يكون الطرفان أكثر مساواةً في المفاوضات المقبلة".

وللشهر الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، خلَّفت أكثر من 115 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us