وقال حزب الله في بيان إن عناصره "قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدتي بيت هيلل وفلق، شمال إسرائيل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا ".

وأوضح الحزب أن القصف جاء "رداً على ‏الاغتيال الذي نفّذه العدو الصهيوني في كفر دجال (النبطية جنوب لبنان) وإصابة الأطفال وترويعهم".

ولاحقاً ذكر الحزب في بيان آخر أنه قصف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة شمال إسرائيل (قبالة قرية كفر كلا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.

ولفت في بيان لاحق إلى أن قواته استهدفت موقع الراهب الإسرائيلي (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس أعلن الحزب أن قواته قصفت مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدَث في قاعدة إيليت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على الاغتيال الذي نفّذته إسرائيل في كفر دجّال.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق الخميس مقتل محمد علي ناصر فران، مواليد عام 1989، من مدينة النبطية (جنوب)، الذي ارتقى على طريق القدس (وفق تعبير الحزب)، دون تفاصيل عن مكان مقتله.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بمقتل شخص وإصابة 3 طلاب في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على طريق كفر دجال-النبطية جنوبي لبنان.

بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه جرى رصد إطلاق 15 صاروخاً من لبنان على بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية.

وأشارت إلى انطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونه وحولها أكثر من مرة.

وبدورها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق 5 من هذه الصواريخ على منطقة بيت هيلل وسقط واحد منها في منطقة مفتوحة.

وأشارت إلى اندلاع حرائق في المنطقة دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

وفي وقت سابق اليوم رصدت إسرائيل إطلاق 30 صاروخاً من لبنان على بلدات الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

ومن جهة ثانية قال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس إنه اعتقل اثنين من المشتبه بهم بالقرب من السياج الحدودي في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان، كانا تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي واعتُقلا قبل عبورهما السياج الحدودي.

وأضاف: "حُوّل المشتبه بهما إلى مزيد من التحقيق لدى القوات الأمنية" دون مزيد من التفاصيل عن جنسيتهما.

فيما لم يصدر بيان من جانب حزب الله حول اعتقال المشتبه بهما حتى الساعة 12:40 تغ.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.