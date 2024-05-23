وأوضحت شاهين اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لـTRT عربي، أن الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني متواصل لحصد مزيد من الاعترافات، داعية الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين إلى المسارعة بالاعتراف بدولة فلسطين باعتباره حق حي وأصيل للشعب الفلسطيني.

ودعت شاهين الدول التي اعترفت بدولة فلسطين "لممارسة مزيد من الضغوط لترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات عملية من أجل إحداث تغيير على أرض الواقع نحو لجم انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه، وفرض عقوبات على المنظومة الاستعمارية برمتها، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها".

ووصفت الوزيرة الفلسطينية إلغاء إسرائيل لقانون "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية بأنه تمرد على القانون الدولي وانقلاب على الاتفاقيات التي وقعها الاحتلال سابقاً.

وأكدت شاهين أن هذه الإجراءات "تأتي ضمن تدابير استعمارية توسعية وعنصرية تهدف إلى تشديد السيطرة على المناطق الفلسطينية جزراً معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافياً".

وأشارت الوزيرة إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لا تقل خطورة عما يجري في غزة مشددة على أن "جرائم الاحتلال ستؤدي إلى إغراق المنطقة في دوامة خطيرة من العنف"