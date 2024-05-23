سياسة
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غزة.. استشهاد لواء في الأمن الوطني بغارة للاحتلال الإسرائيلي
أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم الخميس مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني التابع لها، بعملية اغتيال نفذتها طائرات للاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة.
غزة.. استشهاد لواء في الأمن الوطني بغارة للاحتلال الإسرائيلي
جانب من الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية في غزة / صورة: AA
23 مايو 2024

وقالت الوزارة في بيان: "استُشهد اللواء ضياء الدين الشرفا مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت أن "عملية الاغتيال جاءت في أثناء إجرائه جولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة صباح اليوم، وأصيب أربعة ضباط آخرين برفقته، خلال أدائهم واجبهم في خدمة أبناء شعبنا في ظل العدوان (الإسرائيلي)".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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