ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الخصوص حتى الساعة 19:00 (ت.غ).

وفي وقت سابق الخميس، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة بثتها القناة ذاتها، أن قواته استهدفت 119 سفينة أمريكية وإسرائيلية وبريطانية منذ بدء التصعيد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والأربعاء، أعلنت الجماعة استهداف مطار الحديدة بـ6 غارات أمريكية بريطانية، دون ذكر نتائج القصف.

ويقع مطار الحديدة جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، ويضم مدرجاً طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حالياً بسبب تداعيات الصراع.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطاراً دولياً و3 موانٍ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.