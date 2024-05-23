سياسة
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"غير قتالية".. إصابة 3 جنود أمريكيين خلال عملية إنشاء الرصيف البحري في غزة
أصيب ثلاثة جنود أمريكيين الخميس، بإصابات "غير قتالية" خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
"غير قتالية".. إصابة 3 جنود أمريكيين خلال عملية إنشاء الرصيف البحري في غزة
أعلن الجيش الأمريكي في 16 مايو/أيار الجاري الانتهاء من أعمال تثبيت الرصيف البحري قبالة شواطئ قطاع غزة. / صورة: Reuters
23 مايو 2024

وأفاد براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، بأنّ اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر، "وقد عادا إلى الخدمة".

أما الجندي الثالث، فقد أصيب على سفينة في البحر جرى إجلاؤه طبياً إلى مستشفى إسرائيلي.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجندي الثالث في حالة حرجة.

وهذه هي أولى الإصابات لجنود أمريكيين خلال العملية الأخيرة لجلب المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وفي منتصف مايو/أيار الجاري أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة.

وقالت "سنتكوم"، في بيان إن أفراد القيادة المركزية الأمريكية الداعمين للمهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، ثبّتوا الرصيف المؤقت على شاطئ غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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