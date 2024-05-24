وقال بيان صادر عن إدارة المستشفى إنه "يحتاج يومياً أكثر من 4 آلاف لتر لكي يتمكن من تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية المناسبة".

واعتبرت إدارة المستشفى أن عدم توريد الوقود يأتي في إطار "الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلاً من أجل وقف عمل المستشفيات بشكل كامل في غزة".

وأعربت الإدارة عن استغرابنا واستهجاننا من سياسة المماطلة التي يتعرّض لها مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت إلى أنّها على تواصل مع الجهات ذات العلاقة ومع منظمة الصحة العالمية وهي الجهة المكلفة بتوريد الوقود للمستشفى، "إلا أنه لا يوجد أي استجابة لطلبنا بتوريد الوقود بشكل فوري وعاجل".

ويقدّم مستشفى شهداء الأقصى الرعاية الطبية والخدمة الصحية لأكثر من 1200 مريض وجريح، بينهم 600 مريض بالفشل الكلوي.

ويحتاج مرضى الكلى في المستشفى إلى تيار كهربائي حتى يستفيدوا من خدمة الغسيل، والتي ستتوقف خلال ساعات إن لم يجرِ توريد الوقود للمستشفى.

وناشدت إدارة المستشفى "المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بتوريد 50 ألف لتر من الوقود (وهي السعة المتوفرة لخزانات المستشفى) إليه خلال الساعات القادمة قبل وقوع الكارثة الصحية بحق مئات المرضى والجرحى".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "شهداء الأقصى" هو المستشفى الحكومي الوحيد العامل في القطاع من أصل 35 قبل الحرب، فيما تقدم مستشفيات خاصة صغيرة خدمات رعاية أولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر ما تسبب بحدوث مجاعة.

ومع إغلاق المعابر، لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة إلا بكميات شحيحة جداً، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.