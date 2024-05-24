سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم زعم قتله وتشييعه.. القسام: قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة أسر بـ7 أكتوبر
كشفت كتائب القسام الخميس، للمرة الأولى عن أسرها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على المستوطنات المحاذية للقطاع.
رغم زعم قتله وتشييعه.. القسام: قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة أسر بـ7 أكتوبر
كتائب القسام تكشف عن أسر قائد اللواء الجنوبي الإسرائيلي بفرقة غزة أساف حمامي / Others
24 مايو 2024

وقالت الكتائب في مقطع مصوّر نشرته عبر منصة تليغرام إنّ "اللواء أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، أُسِر في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتعرّض لإصابة في أثناء اعتقاله".

ووجّهت القسام خلال المقطع، تساؤلاً مفتوحاً عن مصير حمامي، في ظلّ إصابته في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف المقطع مستنكراً موقف حكومة بنيامين نتنياهو من "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".

وأرفقت كتائب القسام المقطع المصور بوسمي: "#الوقت_ينفد" و"#حكومتكم_تكذب".

ويأتي ذلك رغم أن إسرائيل سبق وأعلنت مقتله في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشيّعته في 14 من الشهر نفسه بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن آلاف الإسرائيليين شيّعوا آساف حمامي في مقبرة العسكريين في منطقة كريات شؤول، قرب تل أبيب، بمشاركة وزير الدفاع، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله رسمياً في 2 من الشهر نفسه.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة بشأن الإحصائيات المُعلَنة لقتلاها من الجنود والضباط منذ شنّ حركة حماس هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وما تلاها من معارك برية، وتواجه اتهامات بإخفاء الحصيلة الحقيقية وملابسات الوفيات.

وتُقدّر تل أبيب وجود 128 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنّتها إسرائيل التي تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us