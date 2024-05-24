وقالت الكتائب في مقطع مصوّر نشرته عبر منصة تليغرام إنّ "اللواء أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، أُسِر في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتعرّض لإصابة في أثناء اعتقاله".

ووجّهت القسام خلال المقطع، تساؤلاً مفتوحاً عن مصير حمامي، في ظلّ إصابته في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف المقطع مستنكراً موقف حكومة بنيامين نتنياهو من "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".

وأرفقت كتائب القسام المقطع المصور بوسمي: "#الوقت_ينفد" و"#حكومتكم_تكذب".

ويأتي ذلك رغم أن إسرائيل سبق وأعلنت مقتله في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشيّعته في 14 من الشهر نفسه بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن آلاف الإسرائيليين شيّعوا آساف حمامي في مقبرة العسكريين في منطقة كريات شؤول، قرب تل أبيب، بمشاركة وزير الدفاع، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله رسمياً في 2 من الشهر نفسه.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة بشأن الإحصائيات المُعلَنة لقتلاها من الجنود والضباط منذ شنّ حركة حماس هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وما تلاها من معارك برية، وتواجه اتهامات بإخفاء الحصيلة الحقيقية وملابسات الوفيات.

وتُقدّر تل أبيب وجود 128 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنّتها إسرائيل التي تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.