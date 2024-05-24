سياسة
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وسط تصاعد التوتر مع بايدن.. نتنياهو يُلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مساء الخميس أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه.
وسط تصاعد التوتر مع بايدن.. نتنياهو يُلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس
نتنياهو يتحدث قبل اجتماع مشترك للكونغرس في الكابيتول في 3 مارس/آذار 2015 / صورة: AP Archive
24 مايو 2024

وأضاف جونسون خلال حفل استقبال في السفارة الإسرائيلية في واشنطن: "الليلة، يسرّني أن أعلن شيئاً آخر: قريباً سنستضيف رئيس الوزراء نتنياهو في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونغرس".

وقال: "ستكون هذه فعالية في الوقت المناسب، وأعتقد أنّها ستشكّل دليلاً قوياً جداً على دعم الحكومة الإسرائيلية في وقت هي في أمسّ الحاجة إليه".

وتأتي هذه الدعوة التي وجّهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المعارضة الجمهورية في واشنطن إثر انتكاسة مزدوجة تعرّضت لها إسرائيل هذا الأسبوع وتمثّلت باعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطينية وقرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غلانت وعدد من قادة حركة حماس بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ورفض البيت الأبيض التعليق عندما سئل عما إذا كان قد جرت استشارته بشأن الدعوة الموجهة لنتنياهو أو ما إذا كان بايدن، الذي نفى عقد اجتماع مع الزعيم الإسرائيلي في المكتب البيضاوي، قد يلتقي به في واشنطن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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