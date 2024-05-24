وكانت مجموعة من الطلاب أعضاء "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين"، قد دخلت، صباح أمس الخميس، في اعتصام احتجاجي داخل مكتب نائب المستشار، مطالبة الجامعة بسحب استثماراتها من شركات لها علاقات بإسرائيل التي تشنّ حرباً مدمّرة على غزة.

وقالت المجموعة، إن إدارة الجامعة، وبدلاً من الدخول في حوار معهم، استدعت الشرطة. بينما أفادت "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين"، في بيان بأنه: "جرى اعتقال 16 طالباً متظاهراً، لكن معظمهم ما زالوا داخل المبنى، ومُنعوا من الوصول إلى الحمامات".

وفي غضون ذلك، احتشد أكثر من 100 مواطن لإغلاق المخرج. وأظهر مقطع مصور نشرته المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرات بين أفراد الشرطة وطلاب يجلسون على الطريق، ويعترضون طريق سيارة شرطة كانت تقل معتقلين، وهتف المحتجون "أطلقوا سراحهم".

في المقابل، قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على 16 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم تعدياً جسيماً على جامعة أكسفورد، بينما قالت الجامعة في بيان "لم يكن هذا اعتصاماً سلمياً، بل كان عملاً عنيفاً".

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات دولية بينها أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الإسرائيلية، وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال.

يأتي ذلك، فيما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ حربٍ مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر ما تسبب بحدوث مجاعة.