سياسة
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السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة.. والبنك الدولي يحذر من الانهيار
قال البنك الدولي، أمس الخميس، إن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، يتضاعف جراء تدهور وضعها المالي والاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة.. والبنك الدولي يحذر من الانهيار
مبنى البنك الدولي (المصدر: WORLD BANK GROUP) / Others
24 مايو 2024

وجاء في تقرير البنك أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأوضح التقرير "نضبت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسمّيها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، ومن دونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، ونفقات المؤسسات الحكومية.

لكن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من عام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يصل العجز في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار، ما سيضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليون دولار في نهاية عام 2023 لتصل إلى 1.2 مليار.

كما توقع "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 % و9.6 % في المالية العامة مع استمرار ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".

وأشار التقرير إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".

وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر موضحاًَ "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر".

وكانت الأمم المتحدة، قد حذّرت في وقت سابق من أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة قد تسببت بارتفاع منسوب الفقر بين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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