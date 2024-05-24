ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم الجمعة، عن نائب البرلمان فيكتور فودولاتسكي، أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من نصف أراضي بلدة فوفشانسك الحدودية في منطقة خاركيف بأوكرانيا.

وأضاف البرلماني الروسي فودولاتسكي أن مدن سلافيانسك وكراماتورسك وبوكروفسك ستكون أبرز الأهداف التالية لروسيا بمجرد سيطرتها على فوفشانسك.

وفي السياق، قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، في منشور على تليغرام، إن شخصين قُتلا في هجوم صاروخي أوكراني قرب سيمفيروبول المركز الإداري الرئيسي لشبه الجزيرة.

ونقلت وكالة "تاس"، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية اعترضت ثلاثة صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق القرم، وإن الجيش دمر ثلاثة قوارب مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو شبه الجزيرة.

"دعوات متهورة"

وفي سياق متصل، ندّد الكرملين، أمس الخميس بالدعوات "المتهوّرة" التي أطلقها مشرّعون أمريكيون للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زوّدتها بها الولايات المتّحدة لضرب الأراضي الروسية، معتبراً هذا الأمر "تصعيداً".

وقال المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع التليفزيون الروسي إنّه "في واشنطن وفي العديد من العواصم الأوروبية، يحاول البعض بحماسة أن يمارسوا الاستفزاز وأن يزيدوا مستوى التصعيد باستمرار، وفي هذا الصدد، يمكننا وصف موقفهم بأنّه غير مسؤول".

وأضاف أنّه "بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وبين أعضاء الكونغرس، هناك الكثير من المتهوّرين الذين يعتبرون أنّ واجبهم هو صبّ الزيت على النار".

والأربعاء، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون: "أعتقد أنّه يتعيّن علينا أن نسمح لأوكرانيا أن تخوص الحرب بالطريقة التي ترتئيها"، مضيفاً، أنّ الأوكرانيين"بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على القتال. وأعتقد أنّها ليست سياسة جيدة، وعلينا أن نحاول إدارة جهودهم بأدق التفاصيل".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تقوم روسيا بعملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.