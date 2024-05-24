ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش "التحرير الشعبي" الصيني قوله إنّ المناورات العسكرية التي بدأت الخميس وتنتهي الجمعة، تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات مشتركة والسيطرة على مناطق رئيسية".

من جانبها، أعلنت تايوان في وقت لاحق الجمعة، أنّ 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت "المياه المحرّمة" التابعة لجزيرتين تايوانيتين تؤازرها سفينتان عسكريتان.

وقال خفر السواحل التايواني في بيان، إنّ "هذه هي المرة الثامنة هذا الشهر التي تبحر فيها سفن تابعة لخفر السواحل الصيني في المياه المحرّمة".

وناشد البيان الصين بـ"ممارسة ضبط النفس والتوقّف فوراً عن سلوكها غير العقلاني".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الصين بدء مناورات عسكرية شاملة في محيط تايوان باسم "السيف المشترك 2024 إيه".

وفرضت عشرات السفن والطائرات الحربية طوقاً حول الجزيرة، وذلك بعد 3 أيام فقط من تولي الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي منصبه.

وتعتبر الصين الزعيم التايواني الجديد "مؤيداً للاستقلال" و"انفصالياً"، وانتقدت الخطاب الذي ألقاه في حفل تنصيبه الاثنين الماضي، والذي حث فيه بكين على وقف تهديداتها وقال إن جانبي المضيق "لا يتبعان بعضهما بعضاً".

ودعا متحدث وزارة الخارجية الصينية وانغ ون، أمس الخميس، الولايات المتحدة إلى التوقف عن "التواطؤ مع القوى الانفصالية لاستقلال تايوان أو دعمها".

وقال المسؤول الصيني "كل من يسعى إلى استقلال تايوان سيجد نفسه محطماً في إطار التوجه التاريخي لإعادة توحيد الصين بالكامل".

وتتمتع جزيرة تايوان بحكم ذاتي، بينما ترى الصين أنها جزء من أراضيها، فيما كانت آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان في أغسطس/آب الماضي بعد توقف وليام لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي.